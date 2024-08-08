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Бронзовий фінал Беленюка: огляд сутички

Олександр Булава — 8 серпня, 22:07
Бронзовий фінал Беленюка: огляд сутички

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулинича (3:1) у поєдинку за бронзу Олімпіади у Парижі.

Огляд сутички

Зазначимо, що Беленюк є срібним призером Олімпіади-2020 у Токіо (пройшла у 2021 році через пандемію коронавірусу), та має золоту медаль Ріо-2016, а здобута на Іграх-2024 бронза стала останньою олімпійською нагородою українця, та закрила повний комплект медалей.

Після сутички 33-річний українець оголосив про завершення кар'єри борця.

Чемпіон веде текстову трансляцію 13-го дня Олімпійських ігор 2024, у якій оперативно повідомляє про всі головні події.

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Жан Беленюк

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