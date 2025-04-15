МОК презентував факел зимової Олімпіади-2026

Міжнародний олімпійський комітет презентував факели Олімпіади та Паралімпіади 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Факел "Essential" – це поєднання інновацій, сучасного дизайну та сталого підходу. Його форма уособлює енергію Олімпійського та Паралімпійського вогню.

Презентація відбулася одночасно у двох містах – Мілані (Triennale di Milano) та японській Осаці (Expo 2025).

Зазначимо, що зимова Олімпіада відбудеться в Мілані з 6 по 22 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялось, що на ОІ-2028 буде більше жінок, ніж чоловіків.