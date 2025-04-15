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МОК презентував факел зимової Олімпіади-2026

Володимир Максименко — 15 квітня 2025, 14:26
МОК презентував факел зимової Олімпіади-2026
МОК

Міжнародний олімпійський комітет презентував факели Олімпіади та Паралімпіади 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Факел "Essential" – це поєднання інновацій, сучасного дизайну та сталого підходу. Його форма уособлює енергію Олімпійського та Паралімпійського вогню.

Презентація відбулася одночасно у двох містах – Мілані (Triennale di Milano) та японській Осаці (Expo 2025).

Зазначимо, що зимова Олімпіада відбудеться в Мілані з 6 по 22 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялось, що на ОІ-2028 буде більше жінок, ніж чоловіків.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Олімпійські ігри-2026

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

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