Усик поїде на Олімпійські ігри з особливою місією

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) буде присутній на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Ми їдемо на Олімпіаду! Згадую свою власну подорож 12-річної давнини, коли я прагнув золота. Я добре пам'ятаю ці емоції — суміш страху та рішучості, прагнення до перемоги. Зараз я хочу підтримати бійців збірної України, які переживають ці почуття.

Важко змиритися з тим, що ця Олімпіада може стати останньою, на якій відбудуться змагання з боксу. Їх втрата була б руйнівною для нашого виду спорту, адже саме в аматорському боксі відкриваються нові таланти. Я вважаю, що олімпійське золото — це вершина досягнень для будь-якого спортсмена.

Саме тому ми з моєю командою Ready To Fight присвячуємо свій час у Парижі пошуку шляхів допомоги. Ми прагнемо зберегти олімпійський бокс для майбутніх поколінь, гарантуючи, що він залишиться чесним, прозорим і по-справжньому олімпійським", — написав Усик.