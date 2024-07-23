Готовий до бою: Полісся опублікувало інтригуюче відео з Усиком

Полісся опублікувало у своїх соцмережах анонс, який натякає на дебют Олександра Усика.

У відео Олександр спершу читає "Книгу джунглів", а потім відкриває коробку з футболкою Полісся та одягає її. Ролик завершується словами Усика "Готовий до бою. Побачимося".

В описі відео є дата — 1 серпня. Саме на цей день запланований матч-відповідь житомирців проти Олімпії в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, Усик підписав контракт з Поліссям влітку минулого року. Після того боксер неодноразово з’являвся в одязі з символікою житомирського клубу медіазаходах перед своїми поєдинками. На бій проти Тайсона Ф’юрі український чемпіон вийшов у костюмі з нашивкою "Полісся".

Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля раніше заявляв, що коли Усик повернеться в Україну, то вони поговорять про його дебют. Якраз нещодавно Олександр повернувся в Україну та побував на руїнах дитячої лікарні "Охматдит".