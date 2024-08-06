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Фельфнер: Чесно — вже осточортів цей результат

Володимир Кук — 6 серпня, 18:58
Фельфнер: Чесно — вже осточортів цей результат

Український спортсмен Артур Фельфнер заявив, що його засмутив результат, тому що він цілий сезон метає одну й ту саму відстань 81м.

Його слова передає "Суспільне Спорт".

"Засмутився? Трохи є. Чесно — вже осточортів цей результат 81 м, весь сезон метаю цей 81 м. З семи стартів, мабуть, п'ять, на 81 м. Сподівався, що прорве (у кваліфікації), трішки не впорався із собою. Сподівався, що вилетить ця спроба, яку я хотів, але, на жаль, лише 81м", — сказав Фельфнер.

Зазначимо, що спортсмен на дебютних для себе іграх посів 15-те місце у кваліфікації та опинився поза фіналом. Фельфнер показав третій свій найкращий результат у сезоні — метнувши спис на 81.84 метра.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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