Дебют, що запалив зірку: рівно 2 роки тому Ямал дебютував за Барселону
29 квітня – день, що назавжди увійшов в історію Барселони та світового футболу. Саме цього дня два роки тому Ламін Ямал, якому тоді було лише 15 років, дебютував за першу команду каталонців у матчі 32-го туру Ла Ліги проти Бетіса.
Юний нападник з’явився на полі на 86-й хвилині, замінивши Гаві, й одразу привернув до себе увагу всієї футбольної спільноти.
Цей вихід став символічним початком великої історії. За два роки Ямал пройшов шлях, про який інші футболісти лише мріють.
Станом на сьогодні в його активі вже 99 матчів за Барселону, в яких він забив 21 гол і віддав 33 результативні передачі. Проте найвражаюче – це кількість вікових рекордів, які йому вдалося побити за такий короткий період.
Ламін став наймолодшим футболістом, який дебютував за Барселону, а також наймолодшим гравцем в історії Ла Ліги, хто виходив у стартовому складі, забивав голи, асистував, грав у Лізі чемпіонів, в Ель Класіко, Суперкубку Іспанії та Кубку Іспанії. Ямаль також є наймолодшим автором голу та гольової передачі в цих турнірах. Як вишенька на торті, Ямал став наймолодшим футболістом, який одночасно забив і асистував у матчі Ліги чемпіонів.
Те, що розпочалося як скромний дебют, перетворилося на блискуче сходження нової зірки. І хоча йому лише 17, Ламін Ямал уже став невіддільною частиною основи Барселони й одним із головних символів її майбутнього.
Нагадаємо, завтра, 30 квітня, каталонці зіграють проти Інтера у межах першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів. Для Ямала це буде 100-й матч за "синьо-гранатових".
Раніше повідомлялося, що Барселона планує продовжити контракт зі своїм вундеркіндом.