Дебют, що запалив зірку: рівно 2 роки тому Ямал дебютував за Барселону

29 квітня – день, що назавжди увійшов в історію Барселони та світового футболу. Саме цього дня два роки тому Ламін Ямал, якому тоді було лише 15 років, дебютував за першу команду каталонців у матчі 32-го туру Ла Ліги проти Бетіса.

Юний нападник з’явився на полі на 86-й хвилині, замінивши Гаві, й одразу привернув до себе увагу всієї футбольної спільноти.

Цей вихід став символічним початком великої історії. За два роки Ямал пройшов шлях, про який інші футболісти лише мріють.

happy lamine yamal’s debut day for those who celebrate pic.twitter.com/3hhOInd65b — ✌🏽 (@shaafcb) April 28, 2025

Станом на сьогодні в його активі вже 99 матчів за Барселону, в яких він забив 21 гол і віддав 33 результативні передачі. Проте найвражаюче – це кількість вікових рекордів, які йому вдалося побити за такий короткий період.

Ламін став наймолодшим футболістом, який дебютував за Барселону, а також наймолодшим гравцем в історії Ла Ліги, хто виходив у стартовому складі, забивав голи, асистував, грав у Лізі чемпіонів, в Ель Класіко, Суперкубку Іспанії та Кубку Іспанії. Ямаль також є наймолодшим автором голу та гольової передачі в цих турнірах. Як вишенька на торті, Ямал став наймолодшим футболістом, який одночасно забив і асистував у матчі Ліги чемпіонів.

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Те, що розпочалося як скромний дебют, перетворилося на блискуче сходження нової зірки. І хоча йому лише 17, Ламін Ямал уже став невіддільною частиною основи Барселони й одним із головних символів її майбутнього.

Two years ago, a 15-year-old Lamine Yamal made his Barcelona debut ✨



Since then he’s got 21 goals and 33 assists in 99 games with Barça, and he’s become the youngest to:



⦿ Debut for Barcelona

⦿ Start a La Liga game

⦿ Score in La Liga

⦿ Assist in La Liga

⦿ Start a UCL game… pic.twitter.com/EvPEoSaYO5 — B/R Football (@brfootball) April 29, 2025

Нагадаємо, завтра, 30 квітня, каталонці зіграють проти Інтера у межах першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів. Для Ямала це буде 100-й матч за "синьо-гранатових".

Раніше повідомлялося, що Барселона планує продовжити контракт зі своїм вундеркіндом.