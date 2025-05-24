Моргун дебютував за Динамо в УПЛ
ФК Динамо Київ
23-річний голкіпер Динамо Валентин Моргун дебютував за київський клуб у матчі 30-го туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Футболіст вийшов на поле з перших хвилин, провів на полі всі 90+ хвилин та допоміг команді розписати мирову 1:1.
Зауважимо, що це не перша гра Моргуна за основу Динамо. Він дебютував за команду у чвертьфіналі Кубку України проти львівського Руха (1:0) та зіграв у поєдинку 1/2 фіналу проти чернівецької Буковини (4:1).
Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ в поточному сезоні Динамо розписало мирову з Колосом. За кілька хвилин до кінця цього поєдинку принциповий суперник киян донецький Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича.