Моргун дебютував за Динамо в УПЛ

23-річний голкіпер Динамо Валентин Моргун дебютував за київський клуб у матчі 30-го туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Футболіст вийшов на поле з перших хвилин, провів на полі всі 90+ хвилин та допоміг команді розписати мирову 1:1.

Зауважимо, що це не перша гра Моргуна за основу Динамо. Він дебютував за команду у чвертьфіналі Кубку України проти львівського Руха (1:0) та зіграв у поєдинку 1/2 фіналу проти чернівецької Буковини (4:1).

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Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ в поточному сезоні Динамо розписало мирову з Колосом. За кілька хвилин до кінця цього поєдинку принциповий суперник киян донецький Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича.