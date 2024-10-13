Український баскетболіст Святослав Михайлюк набрав 16 очок у дебютному матчі за Юту.

Його клуб у предсезоному проэдинку поступився Сан-Антоніо з рахунком 120:126.

Михайлюк відіграв 16 хвилин та 33 секунди. Українець реалізував 2/4 двоочкові, 3/9 триочкові, а також 3/3 з лінії штрафних.

Святослав також зробив 1 підбір та віддав 2 результативні передачі. Українець не допускав втрат та не фолив. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+3".

Для гравця збірної України це дебютна гра за Джаз. У попередніх товариських іграх він не виходив на паркет.

Нагадаємо, влітку Михайлюк підписав із командою чотирирічний контракт. Для нього це вже восьмий клуб за кар'єру в НБА.