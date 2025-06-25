Був кращим нападником Кубку області: президент Кудрівки роздумує над дебютом в УПЛ

41-річний президент Кудрівки Роман Солодаренко хоче повернутися на поле у якості футболіста.

Про це він заявив у коментарі проєкту Місцеві медіа.

"Я весь час марив футболом. Те, що зараз відбувається – це мрія мого дитинства. Планую ще повернутися на футбольні поля. Саме в складі професійної Кудрівки. Я грав на позиції захисника, останнім часом – на позиції нападника. До речі, в 2021 році я став найкращим нападником і бомбардиром Кудрівки в Кубку Чернігівської області", – заявив Солодаренко.

Нагадаємо, що 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Команда гратиме домашні матчі сезону 2025/26 на Оболонь-Арені.

Раніше головний тренер Кудрівки Василь Баранов заявив, що команді необхідно підсилити всі ланки.