Подарунок на день народження клубу: Огарков дебютував за Шахтар у матчі проти Руха

20-річний захисник донецького Шахтаря Микола Огарков провів дебютний матч за команду в останньому 30 турі чемпіонату України.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Суперником "гірників" був львівський Рух. Гравець вийшов на поле у другому таймі замість Педро Енріке, провів 16 хвилин на полі та не відзначився жодними результативними діями.

Сама зустріч завершилася з рахунком 1:1. Після матчу Шахтар оголосив про звільнення Маріно Пушича. Що цікаво, ці подіє відбулися в день народження клубу: сьогодні, 24 травня, Шахтарю виповнилося 89 років.

У першому сезоні Пушич оформив із Шахтарем "золотий дубль", вигравши УПЛ і Кубок України. Цього сезону "гірники" знову тріумфували в Кубку України, але в чемпіонаті посіли лише третю сходинку.

Нагадаємо, головним фаворитом на вакантну посаду є Арда Туран. Наразі Шахтар веде переговори з турецьким фахівцем. Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини.