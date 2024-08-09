Угорець Рашовскі виграв золото Парижа-2024 у марафонському плаванні на 10 км

Угорський спортсмен Криштов Рашовскі приніс своїй країні золоту нагороду Олімпійських ігор-2024 у марафонському плаванні на дистанцію 10 км.

Плавець показав час 1:50.52,7. Він лише на 2,1 секунди випередив представника Німеччини Олівера Клемета.

На іграх в Токіо-2020 Рашовскі виграв срібну медаль. Тоді його результат був навіть кращим, ніж на в Парижі — 1:48:59,0.

Третє місце посів земляк Рашовскі Давид Бетлехем.

1. 🥇 Криштоф Рашовскі (Угорищина) – 1:50.52,7

2. 🥈 Оливер Клемет (Німеччина) – 1:50.54,8

3. 🥉 Давид Бетлехем (Угорщина) – 1:51.09,0

Нагадаємо, українській спортсменкі Анастасії Рибачок заборонили пливти у човні з надписом "I am Ukrainian" ("Я — українка") на Олімпіаді-2024.

Чемпіон веде текстову трансляцію 14-го дня Олімпійських ігор-2024, у якій оперативно повідомляє про головні події.