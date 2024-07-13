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Товкай здобув золото на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

Микола Дендак — 13 липня, 23:47
Товкай здобув золото на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

Українець Олексій Товкай посів перше місце на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства в Будапешті Угорщина.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Він набрав 1535 пунктів та обійшов минулого чемпіона Європи Джорджіо Малана з Італії (1525). Окрім цього, Товкай разом із Юрієм Ковальчуком та Гордієм Березняковим здобули срібло в командних змаганнях. Ковальчука також визнали найкращим вершником ЧЄ.

Нагадаємо, раніше Товкай та Павло Тимощенко здобули бронзові нагороди у чоловічій естафеті.

Березняков Чемпіонат Європи Олександр Товкай П'ятиборство Юрій Ковальчук

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