Товкай здобув золото на чемпіонаті Європи з п'ятиборства

Українець Олексій Товкай посів перше місце на чемпіонаті Європи з сучасного п'ятиборства в Будапешті Угорщина.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Він набрав 1535 пунктів та обійшов минулого чемпіона Європи Джорджіо Малана з Італії (1525). Окрім цього, Товкай разом із Юрієм Ковальчуком та Гордієм Березняковим здобули срібло в командних змаганнях. Ковальчука також визнали найкращим вершником ЧЄ.

Нагадаємо, раніше Товкай та Павло Тимощенко здобули бронзові нагороди у чоловічій естафеті.