Українці здобули бронзу на чемпіонаті Європи-2024 із сучасного п'ятиборства

Українські п'ятиборці Павло Тимощенко та Олександр Товкай здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи-2024, який проходить в угорському Будапешті.

Тимощенко та Товкай посіли третє місце в чоловічій естафеті з результатом у 1422 очки. Золото у цій дисципліні здобули італійці (1442), а другими стали господарі турніру, угорці (1431).

Континентальна першість буде тривати до 14 липня.

Зазначимо, що 37-річний Тимощенко є срібним призером Олімпійських ігор-2016 та чемпіоном світу-2015.