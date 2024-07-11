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Українці здобули бронзу на чемпіонаті Європи-2024 із сучасного п'ятиборства

Владислав Уткін — 11 липня, 23:22
Українці здобули бронзу на чемпіонаті Європи-2024 із сучасного п'ятиборства

Українські п'ятиборці Павло Тимощенко та Олександр Товкай здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи-2024, який проходить в угорському Будапешті.

Тимощенко та Товкай посіли третє місце в чоловічій естафеті з результатом у 1422 очки. Золото у цій дисципліні здобули італійці (1442), а другими стали господарі турніру, угорці (1431).

Континентальна першість буде тривати до 14 липня.

Зазначимо, що 37-річний Тимощенко є срібним призером Олімпійських ігор-2016 та чемпіоном світу-2015.

Тимощенко Олександр Товкай П'ятиборство

Тимощенко

Тимощенко став 15-м в загальному заліку з сучасного п'ятиборства

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