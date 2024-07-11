Українці здобули бронзу на чемпіонаті Європи-2024 із сучасного п'ятиборства
Українські п'ятиборці Павло Тимощенко та Олександр Товкай здобули бронзові нагороди на чемпіонаті Європи-2024, який проходить в угорському Будапешті.
Тимощенко та Товкай посіли третє місце в чоловічій естафеті з результатом у 1422 очки. Золото у цій дисципліні здобули італійці (1442), а другими стали господарі турніру, угорці (1431).
Континентальна першість буде тривати до 14 липня.
Зазначимо, що 37-річний Тимощенко є срібним призером Олімпійських ігор-2016 та чемпіоном світу-2015.