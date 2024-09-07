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Литовченко гарантувала як мінімум срібло в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024

Володимир Кук — 7 вересня, 11:45
Литовченко гарантувала як мінімум срібло в настільному тенісі на Паралімпіаді-2024
Марина Литовченко
GETTY IMAGES

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, українська спортсменка з настільного тенісу Марина Литовченко гарантувала собі як мінімум срібну медаль у цій дисципліні.

В особистому жіночому розряді у класі WS6 Литовченко перемогла в трьох сетах румунку Камелію Кіріпан (11:5, 11:7, 11:5). Зазначимо, що Марина є бронзовою призеркою у Ріо-де-Жанейро-2016 та чемпіонкою у Токіо-2020.

У фіналі суперницею 33-річної українки буде переможниця протистояння між "нейтральною" росіянкою Малієк Алієвою та Наджлах Аль-Дайєні з Іраку.

Матч за золото відбудеться сьогодні, 7 вересня. Початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 8 місце у медальному заліку, здобувши 68 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 28 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.

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