Британський каноїст може не потрапити на Олімпіаду через акаунт на OnlyFans

Британському каноїсту Курту Адамсу Розентальсу заборонили брати участь у змаганнях, і він каже, що змушений вибирати між своєю олімпійською мрією та своїм обліковим записом OnlyFans.

Про це повідомляє BBC.

У квітні він був відсторонений керівним органом Paddle UK. Він вважає, що причиною стали його соцмережі.

Paddle UK виключила 23-річного Розентальса зі своєї програми World Class Programme – ініціативи UK Sport, яка допомагає фінансово спортсменам, які мають шанси на Олімпійські ігри.

Хоча Paddle UK відмовилася уточнювати характер звинувачень, Розентальс підозрює, що це пов'язано зі створенням ним контенту на веб-сайті OnlyFans.

Спортсмен має понад 10 000 уподобань на OnlyFans. Курт опублікував на сайті 39 відео та понад 100 фотографій. За його словами, це принесло йому 100 тисяч фунтів з моменту створення свого облікового запису у січні цього року.

Каноїст заявив, що минулого місяця йому зателефонував представник Paddle UK і повідомив, що його відсторонили від змагань, і він більше не може зв'язуватися з жодним співробітником чи спортсменами програми.

" Я ніби заціпенів і не міг повірити. Це те, у що я вкладаю своє життя, це все, що я роблю. Я хочу бути професійним спортсменом, який переслідує свою олімпійську мрію", – заявив він.

Кожен спортсмен, який бере участь у програмі Paddle UK, отримує щорічний грант у розмірі 16 000 фунтів стерлінгів на підтримку своїх тренувань. Але Розентальс каже, що фінансування програми аж ніяк не достатньо.

"Я не знаю, скільки точно потрібно для хорошої підготовки, але це аж ніяк не 16 000 фунтів стерлінгів", – зізнався Розентальс.

Розентальс, який виборов срібло в індивідуальному заліку C1 на чемпіонаті світу до 23 років у 2023 році, очікує на результати розслідування. PaddleUK заявляє, що дискваліфікація Розентальса є не дисциплінарним покаранням, а "тимчасовим заходом" та "нейтральним актом, спрямованим на захист усіх сторін".

На запитання, чи припинить він публікувати дописи на OnlyFans, щоб зберегти своє місце в програмі, Розентальс відповів, що йому не доведеться вибирати між фінансовою безпекою та своєю олімпійською мрією.

"Я почав цим займатися минулої зими після років боротьби, років життя на межі, роботи мами по 90 годин на тиждень та судових приставів біля дверей. Я знайду спосіб, де нам не доведеться боротися, де моя мама зможе насолоджуватися життям, а я зможу вкласти всього себе в цей вид спорту, бо коли ти думаєш про те, як сплатити оренду за житло цього місяця, і стоїш на старті, це не дуже сприяє вдалому виступу", – зізнався англієць.

Зазначимо, що досвідчений олімпієць Джек Лаугер створив власний обліковий запис OnlyFans у 2024 році, щоб "зводити кінці з кінцями". Минулого літа стрибун у воду виборов бронзу для Великої Британії у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна в Парижі, після срібла та бронзи в Ріо-де-Жанейро вісім років тому.

Нагадаємо, капітан збірної Німеччини з футболу Джулія Гвінн пожалілася, що в соцмережах чоловіки їй часто надсилають фото інтимних органів.