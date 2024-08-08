Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Пешич: Нинішня команда США – найкраща збірна в історії баскетболу

Руслан Травкін — 8 серпня, 10:30
Пешич: Нинішня команда США – найкраща збірна в історії баскетболу

Наставник збірної Сербії Светіслав Пешич похвалив збірну США напередодні очного матчу в рамках 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Його слова наводить сайт Basket News.

«Ми зіграємо проти виняткової команди, найкращої в історії збірної з баскетболу, як мені здається. Американці більше не мають лише виняткових індивідуальних якостей, вони виросли як команда. Ми поважаємо це, але ми також поважаємо себе. І ми не боїмося. Ми хочемо показати гарну гру.

Зараз ми не маємо права загрожувати будь-кому, ми знаємо, проти кого граємо. Той факт, що ми увійшли до четвірки найкращих команд, сам по собі є величезним успіхом. Але ми сказали, що приїхали сюди, щоб здобути олімпійські медалі. Завтра, звичайно, перший шанс, і ми не хочемо його просто так упустити», — сказав він.

Сербія минулого року зуміла стати віце-чемпіонами світу.

В іншому півфіналі зійдуться Франція та Німеччина.

Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Збірна США з баскетболу

Збірна США з баскетболу

Франція зіграє з Німеччиною, США — з Сербією у півфіналі Олімпійських ігор-2024 з баскетболу
Перевершив чотириразову олімпійську чемпіонку. Кевін Дюрант став рекордсменом збірної США
Збірна США розгромила Бразилію, Сербія здолала Австралію: результати чвертьфіналу Олімпіади з баскетболу
США обіграли Пуерто-Рико, Сербія здолала Південний Судан на Олімпіаді-2024
США розгромили Південний Судан та вийшли у півфінал баскетболу на Олімпіаді-2024

Останні новини