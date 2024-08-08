Пешич: Нинішня команда США – найкраща збірна в історії баскетболу

Наставник збірної Сербії Светіслав Пешич похвалив збірну США напередодні очного матчу в рамках 1/2 фіналу Олімпійських ігор-2024.

Його слова наводить сайт Basket News.

«Ми зіграємо проти виняткової команди, найкращої в історії збірної з баскетболу, як мені здається. Американці більше не мають лише виняткових індивідуальних якостей, вони виросли як команда. Ми поважаємо це, але ми також поважаємо себе. І ми не боїмося. Ми хочемо показати гарну гру.

Зараз ми не маємо права загрожувати будь-кому, ми знаємо, проти кого граємо. Той факт, що ми увійшли до четвірки найкращих команд, сам по собі є величезним успіхом. Але ми сказали, що приїхали сюди, щоб здобути олімпійські медалі. Завтра, звичайно, перший шанс, і ми не хочемо його просто так упустити», — сказав він.