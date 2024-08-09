Пешич: У грі зі збірною США судді проявили до нас неповагу

Головний тренер збірної Сербії Светислав Пешич незадоволений суддівством у матчі проти США (91:95) у півфіналі Олімпійських ігор-2024.

Його слова наводить видання Mozzart Sport.

"У Сербії є приказка, що той, хто програв, має право злитися. Я злюся, бо судді виявили до нас неповагу. Один із найкращих гравців у світі Нікола Йокіч виконав лише чотири штрафні, хоча провів на паркеті 37 хвилин.

Якщо наш найкращий бомбардир Богдан Богданович грає 32 хвилини і робить лише один штрафний кидок, це означає, що відбуваються дивні речі.

До нас виявили неповагу, як до баскетбольної нації та як до команди. Я завжди казав гравцям, що якщо ви мовчатимете, боротиметеся і намагатиметеся, то судді вас винагородять. Сьогодні цього не сталося", – сказав Пешич.