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Пешич: У грі зі збірною США судді проявили до нас неповагу

Руслан Травкін — 9 серпня, 10:51
Пешич: У грі зі збірною США судді проявили до нас неповагу

Головний тренер збірної Сербії Светислав Пешич незадоволений суддівством у матчі проти США (91:95) у півфіналі Олімпійських ігор-2024.

Його слова наводить видання Mozzart Sport.

"У Сербії є приказка, що той, хто програв, має право злитися. Я злюся, бо судді виявили до нас неповагу. Один із найкращих гравців у світі Нікола Йокіч виконав лише чотири штрафні, хоча провів на паркеті 37 хвилин.

Якщо наш найкращий бомбардир Богдан Богданович грає 32 хвилини і робить лише один штрафний кидок, це означає, що відбуваються дивні речі.

До нас виявили неповагу, як до баскетбольної нації та як до команди. Я завжди казав гравцям, що якщо ви мовчатимете, боротиметеся і намагатиметеся, то судді вас винагородять. Сьогодні цього не сталося", – сказав Пешич.

У фіналі збірна США зіграє проти Франції. Господарі турніру обіграли у півфіналі збірну Німеччини.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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