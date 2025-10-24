Понад 2 млрд євро: Організаційний комітет затвердив бюджет Олімпійських ігор 2030

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор 2030 року, які відбудуться у Французьких Альпах, затвердив бюджет у розмірі 2,1 мільярда євро.

Франція зробила рішучий крок до проведення своїх четвертих зимових Олімпійських ігор, затвердивши бюджет у розмірі 2,1 млрд євро. Рішення було прийнято у понеділок Організаційним комітетом (Cojop) під головуванням колишнього олімпійського чемпіона Едгара Гроспірона, що знаменує собою вирішальний етап на шляху до заходу, запланованого на 1-17 лютого 2030 року, а потім до Паралімпійських ігор, запланованих на 1-10 березня.

26 відсотків від загальної суми надійдуть з державних коштів, з яких 362 мільйони євро надасть держава, а решту – приймаючі регіони Овернь-Рона-Альпи та Прованс-Альпи-Лазурний Берег. Решта 74 відсотки будуть покриті приватними доходами від прав на трансляцію, спонсорських угод, ліцензій, гостинності та продажу квитків.

"Цей бюджет визначає курс, надаючи нам засоби для виконання нашої місії", – сказав Гроспірон, переможець Альбервіллю-1992 з лижного фрістайлу.

Центральною темою підготовки та організації є захист навколишнього середовища та труднощі, з якими організаторам доводиться стикатися через глобальне потепління.

Транспорт також відіграватиме важливу роль, оскільки плани включають чотири центри, а відстань між Гран-Борнаном та Ніццою становить близько 500 кілометрів. Також необхідно прийняти рішення про те, чи будувати підйомник у долину, щоб полегшити доступ до гірськолижного курорту Куршевель.

Місце проведення церемонії відкриття ще не визначено. Серед підтверджених місць проведення змагань – Серр-Шевальє, Куршевель, Мерібель, Валь-д'Ізер, Ла-Плань, Ізола-2000, Ла-Клюза та Ніцца, де відбудуться змагання з хокею на льоду та керлінгу.

Це буде перше зимове проведення на французькій землі з Альбервіля 1992 року та сьоме загалом в олімпійській історії країни, яка також приймала три літні Ігри (Париж 1900, 1924 та 2024 років) і три зимові (Шамонь 1924, Гренобль 1968 та Альбервіль 1992 року).

Наступного року Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, а в 2034 році – як і в 2002 році – захід прийматиме Солт-Лейк-Сіті в США.