Зірка збірної США розкритикував менталітет європейських біатлоністів

Біатлоніст Кемпбелл Райт, який два роки тому змінив новозеландське громадянство на американське, заявив, що його європейські колеги мають більш замкнутий менталітет.

Про це він сказав у подкасті "Skirious". Його слова передає Ski-nordique.net.

"Багато людей вважають, що перед перегонами потрібно стати неприємним та замкнутим, щоби краще виступити. Деякі навіть перестають спілкуватися з іншими. Чесно кажучи, мені цікаво, чи це справді добре для них. Європейці так серйозно ставляться до змагань, що забувають, як нам пощастило бути тут. Не хочу цього казати, але деякі люди явно мають проблеми. Вони настільки зосереджені на змаганнях, що вони перестають розмовляти з іншими. Коли вони виграють медалі, тренери радять їм бути обережними з тим, що вони роблять. Це справді добре для них?" – запитує Райт.

Кемпбелл у 2023 році ще виступаючи під прапором Нової Зеландії став переможцем спринту юнацького чемпіонату світу на 10 км.

На цьогорічному чемпіонаті світу в швейцарському Ленцергайде він здобув два "срібла" у спринті на 10 км та гонці переслідування на 12,5 км.

