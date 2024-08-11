Велоспортсменка Ендрюс здобула перемогу у спринті Олімпійських ігор-2024. Для неї це друге золото Парижа-2024

Новозеландська велоспортсменка Еллес Ендрюс виграла фінал у жіночому спринті на Олімпійських іграх-2024.

У вирішальній гонці Ендрюс обігнала німецьку велогонщицю Леу Фрідріх. Вона виграла обидва заїзди.

У бронзовому фіналі британка Емма Фінукейн виявилася сильнішою за нідерландку Гетті ван де Воув.

1. 🥇 Еллес Ендрюс (Нова Зеландія);

2. 🥈 Леа Фрідріх (Німеччина);

3. 🥉 Емма Фінукейн (Велика Британія).

Варто сказати, що для Ендрюс це друге золото на Олімпіаді-2024. Кілька днів тому, 8 серпня, вона стала найкращою у кейріні. Також 24-річна представниця Нової Зеландії вигравала срібло у кейріні.