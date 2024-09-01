Сербін розповів, про що думав під час запливу, у якому встановив світовий рекорд

Українець Михайло Сербін зі світовим рекордом здобув золото Паралімпійських ігор 2024 у плаванні на 100 м на спині, клас S11.

Плавець прокоментував свій виступ для Суспільне Спорт.

"Перші 50 м були легкими, бо вийшов зі старту та мав силу свого руху, з якою відштовхнувся від бортику, він "пролетів".

На останніх 50 м зрозумів, що пропливти дистанцію буде неважко. Не знав до останнього, яким я буду, і коли вже вийшов з басейну, мені вже сказали, що я перший і встановив новий світовий рекорд", — сказав Сербін.