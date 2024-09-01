Дванадцять шансів на медалі: розклад фіналів за участю українців у четвертий день Паралімпіади-2024

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться вісім запливів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У четвертий змагальний день ігор Україна може розраховувати одразу на 12 медалей у плаванні.

Розклад фіналів:

18:30 Євгеній Богодайко, Андрій Трусов: 100 м, брас, клас SB6

18:37 Вероніка Коржова: 100 м, брас, клас SB6

18:44 Ігор Німченко: 100 м, вільний стиль, клас S10

19:31 Данило Чуфаров, Михайло Сербін: 100 м, спина, клас S11

19:38 Марина Піддубна, Катерина Ткачук: 100 м, спина, клас S11

20:10 Марина Вербова: 150 м, комплексний стиль, клас SM4

20:47 Данило Семенихін, Андрій Драпкін: 100 м, брас, клас SB5

20:55 Анна Гонтар: 100 м, брас, клас SB5

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після двох змагальних днів наша збірна посідає 13 місце в медальному заліку, маючи 8 нагород: 1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові.

За всіма подіями третього змагального дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.