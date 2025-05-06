Частині російських ЗМІ відмовили в акредитації на Олімпіаду-2026

Частині російських ЗМІ попередньо відмовили в акредитації на зимову Олімпіаду 2026 року.

Про це повідомляє ТАСС, який опинився в числі ресурсів, чий запит на акредитацію відхилили.

За їхньою інформацією, наразі міжнародний олімпійський комітет (МОК) надає акредитації лише російським ЗМІ, які спеціалізуються на спортивній тематиці. При цьому, інші ЗМІ ще можуть отримати акредитації восени поточного року.

"Дякуємо вам за ваш запит щодо акредитації преси на зимові Олімпійські ігри 2026 року. На додаток до нашого попереднього повідомлення нижче ми хотіли б повідомити вам, що на даному етапі ми вирішили підтвердити акредитацію преси тільки для організацій з Росії, які спеціалізуються виключно на висвітленні спортивних подій. Однак, будь ласка, зверніть увагу, що ми помістимо ваш запит у список очікування і переглянемо ситуацію восени цього року", – відповів МОК на запит.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Раніше повідомлялося про те, що футбольна збірна Бразилії погодилася провести матч проти Росії.