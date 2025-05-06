Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

Частині російських ЗМІ відмовили в акредитації на Олімпіаду-2026

Олег Дідух — 6 травня 2025, 19:30
Частині російських ЗМІ відмовили в акредитації на Олімпіаду-2026

Частині російських ЗМІ попередньо відмовили в акредитації на зимову Олімпіаду 2026 року.

Про це повідомляє ТАСС, який опинився в числі ресурсів, чий запит на акредитацію відхилили.

За їхньою інформацією, наразі міжнародний олімпійський комітет (МОК) надає акредитації лише російським ЗМІ, які спеціалізуються на спортивній тематиці. При цьому, інші ЗМІ ще можуть отримати акредитації восени поточного року.

"Дякуємо вам за ваш запит щодо акредитації преси на зимові Олімпійські ігри 2026 року. На додаток до нашого попереднього повідомлення нижче ми хотіли б повідомити вам, що на даному етапі ми вирішили підтвердити акредитацію преси тільки для організацій з Росії, які спеціалізуються виключно на висвітленні спортивних подій. Однак, будь ласка, зверніть увагу, що ми помістимо ваш запит у список очікування і переглянемо ситуацію восени цього року", – відповів МОК на запит.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться з 6 до 22 лютого в Мілані та Кортіні д’Ампеццо.

Раніше повідомлялося про те, що футбольна збірна Бразилії погодилася провести матч проти Росії.

Олімпійські ігри 2026 МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Олімпійські ігри 2026

Збірна Франції відмовилася змагатися на фестивалі в Норвегії через підготовку до Олімпіади
В IIHF спростували чутки про допуск Росії до Олімпіади-2026
IBU: біатлоністи з РФ можуть отримати wild card для участі в ОІ-2026
МОК обговорює допуск росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2026
Нортугу відмовили в отриманні австрійського громадянства

Останні новини