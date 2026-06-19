Викликав невдоволення французів. Презентовано логотип Олімпіади-2030

18 червня відбулася презентація логотипів зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року, які відбудуться у французьких Альпах.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Логотипи викликали невдоволення багатьох французів. Річ у тім, що вперше в історії логотип Олімпіади не містить у собі назви міста чи країни-господаря змагань. На лого із географічних назв зображене лише слово "Альпи", і ніщо не вказує на те, що Олімпіада проходитиме на території Франції.

"Назва "французькі Альпи" погано сприймалася, особливо на міжнародному рівні. Тому залишили варіант "Alpes 2030", але у множині (у французькій мові), щоб нагадати, що Ігри відбуваються саме у Франції", – пояснив бренд-менеджер Ігор-2030 Матьє Сакка.

Раніше повідомлялося про те, що змагання з деяких дисциплін Олімпіади-2030 можуть пройти за межами Франції.