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Викликав невдоволення французів. Презентовано логотип Олімпіади-2030

Олег Дідух — 19 червня 2026, 13:47
Викликав невдоволення французів. Презентовано логотип Олімпіади-2030
olympics.com

18 червня відбулася презентація логотипів зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2030 року, які відбудуться у французьких Альпах.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Логотипи викликали невдоволення багатьох французів. Річ у тім, що вперше в історії логотип Олімпіади не містить у собі назви міста чи країни-господаря змагань. На лого із географічних назв зображене лише слово "Альпи", і ніщо не вказує на те, що Олімпіада проходитиме на території Франції.

"Назва "французькі Альпи" погано сприймалася, особливо на міжнародному рівні. Тому залишили варіант "Alpes 2030", але у множині (у французькій мові), щоб нагадати, що Ігри відбуваються саме у Франції", – пояснив бренд-менеджер Ігор-2030 Матьє Сакка.

Раніше повідомлялося про те, що змагання з деяких дисциплін Олімпіади-2030 можуть пройти за межами Франції.

Олімпійські ігри-2030

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