Легенда біатлону може очолити оргкомітет Олімпіади-2030

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад висунув свою кандидатуру на посаду голови оргкомітету зимової Олімпіади 2030 року.

Про це повідомляє L’Equipe.

"У нас є проєкт, який об'єднує безліч зацікавлених сторін, два регіони, економічних партнерів, МОК, спортсменів, курортні комплекси. І мені здається, що я відчуваю підтримку від усіх цих зацікавлених сторін. Вони знають про мою прихильність справі, бажання об'єднувати і бажання відповідально провести амбітні та особливі Ігри", – заявив Фуркад.

Нагадаємо, у липні поточного року господарем зимової Олімпіади 2030 року було призначено французькі Альпи. Ігри відбудуться на частині найбільшого у світі з'єднаного гірськолижного регіону, який охоплює 600 км трас між Куршевелем, Мерібелем і Валь Торанс.

36-річний Фуркад завершив кар’єру в 2020 році.