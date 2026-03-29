Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Мене мотивують Олімпійські ігри 2030: Жаклен передумав завершувати кар'єру

Сергій Шаховець — 29 березня 2026, 18:24
Емільєн Жаклен
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен планує виступити на зимових Олімпійських іграх 2030 року.

Про це 30-річний спортсмен розповів порталу Ski-nordique.

Ще в грудні 2025 року Жаклен розмірковував над завершенням кар'єри в біатлоні. Проте здобуті медалі на Іграх в Мілані-Кортіні змінили його плани.

"У короткостроковій перспективі я знову відчув любов до цього виду спорту. Хочу й надалі виступати на найвищому рівні саме з таким настроєм.

Якщо говорити про майбутнє, то мене мотивують Олімпійські ігри 2030 року. Звісно, ці дві медалі — це чудово, але цього сезону я не раз втрачав шанс на золото. Тож справді хочу здобути його у 2030-му", – сказав Жаклен.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2026 Емільєн Жаклен здобув "золото" в чоловічій естафеті та "бронзу" в гонці переслідування. У Пекіні-2022 француз двічі зупинявся за крок від чемпіонства – "срібло" у змішаній та чоловічій естафетах.

Раніше Жаклен заявив про бажання спробувати свої сили у велоспорті. Біатлоніст навіть встиг оформити ліцензію на квітень і травень.

Останні новини