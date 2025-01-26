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Чемпіон Олімпійські ігри

У 94-річному віці помер чемпіон Олімпіади-1956 зі стрибків у довжину

Руслан Травкін — 26 січня 2025, 15:44
У 94-річному віці помер чемпіон Олімпіади-1956 зі стрибків у довжину

Помер у 94-річному віці переможець Олімпійських ігор 1956 року Грег Белл.

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики США.

На Олімпіаді в австралійському Мельбурні він виграв золото у стрибках у довжину, показавши результат 7 метрів та 83 сантиметри.

Протягом кар'єри також тричі вигравав цю дисципліну в міжуніверситетських змаганнях NCAA, а також вигравав Панамериканські ігри.

Після завершення навчання понад 50 років працював дантистом та директором стоматології в Логанспорській державній лікарні, штат Індіана.

Нагадаємо, через травми, отримані в ДТП, загинула перспективна італійська велогонщиця. 

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