19-річна італійська велогонщиця померла внаслідок ДТП

Талановита 19-річна італійська гонщиця Сара Піффер померла під час тренування в п’ятницю. Її збила машина.

Про це пише The Guardian із посиланням на Італійську асоціація професійних велосипедистів (ACCPI).

За даними італійських ЗМІ, гонщик команди Mendelspeck Піффер була збита транспортним засобом у регіоні Трентіно на півночі Італії.

Тренування вона проводила з братом Крістіаном. Авто збило її, коли водій намагався обігнати інший транспортний засіб. Крістіан також отримав травми, але з ним все добре.

Минулого року Пайффер приєднався до команди континентального рівня та отримав низку сильних результатів, включаючи перемогу в одноденній гонці Giornata Nazionale Rosa для молоді до 23 років і четверте місце в командній гонці на національному чемпіонаті Італії в жовтні.

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