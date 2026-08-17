Можна стрибати всі шість метрів: Онуфрієв оцінив свій виступ на Євро-2026

Стрибун із жердиною Олександр Онуфрієв висловився про виступ на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, де посів п'яте місце.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Він став першим за 14 років українцем, який пробився у фінал континентальної першості в цій дисципліні. Спортсмен повторив особистий рекорд, підкоривши планку 5,70 м.

"Страшно не було, була навіть упевненість. Убивав собі в голову, що можу стрибати 5,85 м. Коли зробив першу спробу, відчув, що майже переходжу планку – уже заліз і трохи на сході її зачепив. Розумів, що можу, і дійсно була впевненість. Хотілося показати ще кращий результат, адже розумів, що можу влазити в трійку та творити історію. Уперше були такі стрибки на 5,85 м – дуже вдалі. Перша та друга спроби були дуже близько, треба було допрацьовувати до кінця. Відчуваю, що вже можу закладати 5,80-5,90 м", – сказав Онуфрієв.

Атлет додав, що планує тепер стрибати на більш жорсткій жердині та вірить, що здатен значно додати в результатах і вийти на новий рівень:

"Відчуваю, що додав у силі, техніці та психології. Буду шукати жердини — думаю, в Україні вони є. Взимку треба готуватися. Знаю, що можна додавати у швидкості й дистанції, бо зараз стою майже на найкоротшому розбігу. Якщо додати у швидкості та силі — можна стрибати всі шість метрів".

Зазначимо, що Україна на Євро-2026 здобула чотири нагороди. В медальному заліку "синьо-жовті" посіли 11-те місце.