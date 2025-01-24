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8 медалей на 5 Паралімпіадах: легендарна польська спринтерка оголосила про завершення кар'єри

Руслан Травкін — 24 січня 2025, 18:53
8 медалей на 5 Паралімпіадах: легендарна польська спринтерка оголосила про завершення кар'єри
Алісія Єромін
Instagram

Учасниця 5 Паралімпійських ігор Алісія Єромін оголосила про завершення кар'єри.

Про це 39-річна спортсмена повідомила у себе в соцмережах.

"Я довго чекала, робила кілька спроб, але кожного разу щось мене зупиняло, поки нарешті не настав момент завершити цей дивовижний етап мого життя через 25 років.

Протягом 25 років я мав честь представляти нашу країну на міжнародній арені, вигравати медалі та переживати моменти, які назавжди залишаться в моєму серці", написала вона.

Загалом на Паралімпійських іграх вона здобула 4 срібла та 4 бронзові нагороди у бігу на 100, 200 та 400 м.

Окрім цього вона також вигравала чемпіонат світу та п'ять разів ставала переможницею європейських першостей.

Нагадаємо, відома біатлоністка вирішила завершити кар'єру в 29-річному віці.

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