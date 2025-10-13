Бронзовий призер Олімпійських ігор виграв Чиказький марафон
Угандійський бігун Джейкоб Кіплімо з впевненим відривом переміг у Чиказькому марафоні. У жінок тріумфаторкою стала Хаві Фейса з Ефіопії.
Кіплімо майже на дві хвилини відстав від рекорду траси та світу, встановленого переможцем попереднього року, кенійцем Кельвіном Кіптумом, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді минулого року.
Кіплімо показав час 2 години 2 хвилини 23 секунди, випередивши кенійця Амоса Кіпруто на 91 секунду.
24-річний угандієць, який виборов бронзові медалі на дистанції 10 000 м на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо та чемпіонаті світу в Юджині через рік, біг свій другий марафон.
Кіплімо дебютував у Лондоні у квітні цього року, фінішувавши другим з часом 2:03:37.
Фейса показала час 2:14:56. Вона перемогла свою співвітчизницю Мегерту Алему з перевагою 2 хвилини і 22 секунди.
Чиказький марафон. Результати:
Чоловіки
Жінки
Наступний великий марафон відбудеться у Нью-Йорку 2 листопада, де візьмуть участь олімпійські чемпіони Еліуд Кіпчоге з Кенії та Сіфан Хассан з Нідерландів