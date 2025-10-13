Бронзовий призер Олімпійських ігор виграв Чиказький марафон

Угандійський бігун Джейкоб Кіплімо з впевненим відривом переміг у Чиказькому марафоні. У жінок тріумфаторкою стала Хаві Фейса з Ефіопії.

Кіплімо майже на дві хвилини відстав від рекорду траси та світу, встановленого переможцем попереднього року, кенійцем Кельвіном Кіптумом, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді минулого року.

Кіплімо показав час 2 години 2 хвилини 23 секунди, випередивши кенійця Амоса Кіпруто на 91 секунду.

Jacob Kiplimo 🇺🇬 has become the 7th fastest marathoner in history!!



He won the Chicago Marathon in a time of 2:02:23, breaking his own Ugandan National Record set in his debut in April this year.



He is the first person from his country to win a World Marathon Major.



Kenyans 🇰🇪… pic.twitter.com/Mbzqm4iC9D — Track & Field Gazette (@TrackGazette) October 12, 2025

24-річний угандієць, який виборов бронзові медалі на дистанції 10 000 м на Олімпійських іграх 2021 року в Токіо та чемпіонаті світу в Юджині через рік, біг свій другий марафон.

Кіплімо дебютував у Лондоні у квітні цього року, фінішувавши другим з часом 2:03:37.

Фейса показала час 2:14:56. Вона перемогла свою співвітчизницю Мегерту Алему з перевагою 2 хвилини і 22 секунди.

Чиказький марафон. Результати:

Чоловіки

Жінки

Наступний великий марафон відбудеться у Нью-Йорку 2 листопада, де візьмуть участь олімпійські чемпіони Еліуд Кіпчоге з Кенії та Сіфан Хассан з Нідерландів