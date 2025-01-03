Помер чемпіон Олімпійських ігор 1952

У 96-річному віці помер словацький боксер Ян Захара, який виграв золото Олімпійських ігор 1952 у ваговій категорії до 57 кг.

Про це повідомляє Sportweb.pravda.sk.

Причини смерті не вказані.

Загалом Захара провів 410 боїв на аматорському рівні і здобув 365 перемог. Він представляв Чехословаччину і на Олімпіаді-1956, але програв у чвертьфіналі.

Завершив кар'єру в 1960 році. Він зумів чотири рази стати чемпіоном Чехословаччини. Після цього тренував боксерів та спортсменів інших видів спорту.

У 1992 році Ян був співзасновником Олімпійського комітету Словаччини. У 1997 році Міжнародний олімпійський комітет нагородив Захару срібним Олімпійським орденом, який в історії отримали лише п'ять словаків.

Нагадаємо, вчора пішла з життя 103-річна Агнеш Келеті, яка також здобувала золоті нагороди Олімпійських ігор 1952 року.