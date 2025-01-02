5-разова олімпійська чемпіонка померла у віці 103 років

Сьогодні, 2 січня у віці 103 років пішла з життя п’ятиразова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики, Агнеш Келеті.

Про це повідомляє RFI.

Минулого тижня її госпіталізували в одну з лікарень Будапешту з пневномією, колишня спортсменка знаходилася в реанімації, і в підсумку не дожила одного тижня до свого 104-го дня народження.

Келеті народилася у 1921 році в Будапешті. За своїм етнічним походженням вона була єврейкою, та зуміла пережити Голокост. На момент смерті угорська спортсменка була найстаршою з нині живих олімпійських чемпіонів. Вона завоювала одне золото на Олімпіаді 1952 року в Гельсінкі та ще чотири – у 1956 році в Мельбурні.

Окрім цього, на її рахунку є ще три срібла та дві бронзи Олімпіад. Усі 10 нагород вона завоювала після досягнення 30-річного віку. Кар’єру Келеті завершила у 1958 році.

Раніше повідомлялося про те, що з життя пішов колишній гравець збірної Італії Альдо Агроппі.