Райський вийшов до фіналу 200-метрівки на Паралімпіаді-2024

У чоловічому класі Т37 Микола Райський забрав останню путівку до фінального забігу на 200 метрів.

Ужгородець завершив кваліфікаційний забіг із часом 23,69 (особистий рекорд) показавши 8 загальний результат.

Інший українець Ярослав Окапінський завершив кваліфікаційний забіг із часом 24,20 секунди показавши 11 загальний результат і тим самим не зможе поборотися за медаль.

Фінал забігу відбудеться сьогодні, 7 серпня. Початок — о 11:43 за київським часом.

Зазначимо, що нещодавно параатлети Окопінський та Райський не зуміли зачепитися за нагороди. 17-річний Райський зупинився за крок до нагороди, пробігши дистанцію за 51,79 секунди.

Ярослав зумів продемонструвати "personal best", однак цього вистачило лише для шостої позиції.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 8 місце у медальному заліку, здобувши 67 медалей: 16 золотих, 23 срібну та 28 бронзових.