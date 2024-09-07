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Райський вийшов до фіналу 200-метрівки на Паралімпіаді-2024

Володимир Кук — 7 вересня, 01:46
Райський вийшов до фіналу 200-метрівки на Паралімпіаді-2024
Микола Райський (зліва)
GETTY IMAGES

У чоловічому класі Т37 Микола Райський забрав останню путівку до фінального забігу на 200 метрів.

Ужгородець завершив кваліфікаційний забіг із часом 23,69 (особистий рекорд) показавши 8 загальний результат.

Інший українець Ярослав Окапінський завершив кваліфікаційний забіг із часом 24,20 секунди показавши 11 загальний результат і тим самим не зможе поборотися за медаль.

Фінал забігу відбудеться сьогодні, 7 серпня. Початок о 11:43 за київським часом.

Зазначимо, що нещодавно параатлети Окопінський та Райський не зуміли зачепитися за нагороди. 17-річний Райський зупинився за крок до нагороди, пробігши дистанцію за 51,79 секунди.

Ярослав зумів продемонструвати "personal best", однак цього вистачило лише для шостої позиції.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 8 місце у медальному заліку, здобувши 67 медалей: 16 золотих, 23 срібну та 28 бронзових.

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