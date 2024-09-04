Окапінський та Райський не зуміли завоювати медаль у фіналі бігу на 400 метрів

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у бігу на 400 метрів серед представників класу Т37.

Українські параатлети Ярослав Окопінський та Микола Райський не зуміли зачепитися за нагороди. 17-річний Райський зупинився за крок до нагороди, пробігши дистанцію за 51,79 секунди. Представник Закарпаття встановив особистий рекорд.

Ярослав Окапінський також зумів продемонструвати "personal best", однак цього вистачило лише для шостої позиції. Волинський бігун фінішував з часом 51,99. Зазначимо, що для Окапінського ця Паралімпіада стала другою в кар'єрі, у Токіо-2020 він також став шостим.

Зазначимо, що перемогу здобув нейтральний спортсмен з Росії Андрєй Вдовін, другим фінішував бразилець Бартоломеу да Сілва, а трійку на п'єдесталі пошани замкнув тунісець Амен Тіссауї.

Біг на 400 метрів, чоловіки. Клас Т37

1. 🥇 Андрєй Вдовін ("нейтральний") — 50,27;

2. 🥈 Бартоломеу да Сілва (Бразилія) — 50,39;

3. 🥉 Амен Тіссауї (Туніс) — 50,50.

Раніше на 400-метрівці золото здобула Юлія Шуляр, а також у класі Т12 39-річна українка Оксана Ботурчук виграла 11-ту в кар'єрі медаль Паралімпійських ігор.

У медальній скарбничці збірної України у Парижі-2024 залишається 45 нагород: 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями сьомого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.