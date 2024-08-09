16-річна Онофрійчук стала дев'ятою у фіналі особистого багатоборства

Українська грація Таїсія Онофрійчук стала дев'ятою у фіналі особистого багатоборства в художній гімнастиці на Олімпійських іграх 2024.

16-річна українка завершила змагання з результатом 128.400 бала. Найвищий результат вона показала у вправах зі стрічкою — 4 місце (32.950 бали).

Золото у даній дисципліні виборола представниця Німеччини Дар'я Варфоломеєв — 142.850 бала за сумою вправ з чотирма предметами. Срібло здобула представниця Болгарії Боряна Калейн, бронза в італійки Софії Раффаелі.

1. 🥇 Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 142.850

2. 🥈 Боряна Калейн (Болгарія) — 140.600

3. 🥉 Софія Раффаелі (Італія) — 136.300

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9. Таїсія Онофрійчук (Україна) — 128.400

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.