Збірна Франції — збірна України: онлайн відеотрансляція матчу відбору до Олімпіади-2026

У четвер, 29 серпня, збірна України з хокею стартує у вирішальному раунді олімпійської кваліфікації на Ігри-2026, що відбудуться в Мілані. Команда легендарного Дмитра Христича відкриє для себе турнір у Ризі поєдинком проти національної команди Франції, що посідає 14 місце у світовому рейтингу.

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Окрім українців та французів у групі Е також грають господар турніру Латвія та команда Словенії. Для виходу на Олімпіаду-2026 збірній України, яку експерти та аналітики називають аутсайдером квартету, потрібно посісти перше місце, оскільки лише переможець групи отримає путівку на Ігри.

Матч Франція — Україна відбудеться на стадіоні "Арена Рига" у столиці Латвії. Час початку зустрічі — 16:00 за Києвом. Дивіться відеотрансляцію від Федерації хокею України у прямому етері на Чемпіоні.

Додамо, що проти Франції збірна України проводила востаннє офіційний матч у 2004 році. Тоді "синьо-жовті" перемогли у раунді на вибування на чемпіонаті світу з рахунком 6:2.

Україна лише одного разу в історії відбиралася на Олімпійські ігри у чоловічому хокеї — у 2002 році "синьо-жовті" посіли 10-те місце. Востаннє у фінальному раунді відбору на Ігри українці грали у 2014 році, закінчивши його з однією перемогою у трьох поєдинках.

У наступному турі українці 30 серпня зіграють проти Латвії, а завершальним поєдинком відбору стане зустріч зі Словенією, яка відбудеться 1 вересня.