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Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 19:05
Збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу серед військовослужбовців
Федерація фехтування України

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах пробилася до фіналу турніру чемпіонаті світу серед військовослужбовців (CISM), який триває в угорському Веспремі.

У складі української команди за золоті нагороди борються Євген Макієнко, Володимир Станкевич, Роман Свічкар та Ян Сич.

У чвертьфіналі українці впевнено перемогли збірну Канади – 45:25. У півфіналі в напруженій боротьбі здолали представників Італії – 45:35.

У фіналі збірна України зустрінеться з командою Південної Кореї, яка у своєму півфінальному протистоянні вирвала перемогу у господарів змагань – угорців.

Нагадаємо, напередодні українська шпажистка Влада Харькова підійнялася на бронзову сходинку п'єдесталу в особистій першості з фехтування серед жінок на чемпіонаті світу серед військовослужбовців

Збірна України з фехтування

Збірна України з фехтування

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