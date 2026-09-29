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Українські шпажисти вибороли "золото" чемпіонату світу серед військовослужбовців

Олександр Булава — 29 вересня 2026, 22:26
Українські шпажисти вибороли золото чемпіонату світу серед військовослужбовців
ФФУ

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула перемогу в фіналі турніру чемпіонаті світу серед військовослужбовців (CISM), який триває в угорському Веспремі.

У вирішальному командному протистоянні українські шпажисти у складі Романа Свічкара, Євгена Макієнка, Володимира Станкевича та Яна Сича здобули переконливу перемогу над представниками Південної Кореї з рахунком 45:30.

Завдяки цьому "синьо-жовті" вдруге поспіль вибороли командне золото світової першості.

Нагадаємо, на шляху у фіналі українці впевнено перемогли збірну Канади (45:25) в 1/4 фіналу, а у півфіналі здолали представників Італії (45:35). 

Напередодні українська шпажистка Влада Харькова підійнялася на бронзову сходинку п'єдесталу в особистій першості з фехтування серед жінок на чемпіонаті світу серед військовослужбовців

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