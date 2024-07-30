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Україна — Аргентина 0:2: огляд матчу Олімпійських ігор

Олександр Булава — 30 липня, 22:17
Україна — Аргентина 0:2: огляд матчу Олімпійських ігор

У матчі третього туру групового раунду футбольного турніру в межах Ігор-2024 олімпійська збірна України поступилась Аргентині.

Огляд матчу

Олімпіада-2024. Футбольний турнір
Груповий етап. Третій тур. 30 липня

Україна — Аргентина 0:2

Голи: Альмада (48), Ечеверрі (90+1)

Україна: Фесюн — Крупський, Таловєров, Батагов, Мартинюк (Сич, 70), Рубчинський, Михайленко (Очеретько, 59), Криськів, Хлань (Велетень, 78), Брагару (Федор, 59), Сікан (Краснопір, 59).

Аргентина: Руллі, ді Чезаре, Солер (Аміоне, 67), Фернандес (Зенон, 67), Отаменді, Луян, Гондоу (Ессе, 58), Медіна, Альмада (Бельтран, 80), Альварес (Ечеверрі, 80), Сімеоне.

Олімпійська збірна України, набравши три очки на груповому раунді, завершила виступ на дебютних для себе Іграх. Аргентинці з другого місця вийшли в 1/4 фіналу, де протистоятимуть переможцю групи А.

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