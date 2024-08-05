Магучіх — про золото на Олімпіаді-2024: Це медаль для всієї країни

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх поділилась першими емоціями після того, як вона здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024 у стрибках у висоту.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Я виборола золоту нагороду для нашої країни. Я дуже щаслива. Хочу подякувати ЗСУ, військовим, волонтерам. Це медалі для всієї країни.

Я нервувала? Насправді я була дуже добре налаштована. Звичайно, Олімпійські ігри раз на чотири роки. Але я намагалася про це не думати, бо все ж це свято спорту. У мене була така мотивація, приїхала лідеркою сезону зі світовим рекордом. Це давало мені мотивації. На жаль, не вдалося стрибнути вище, але це змагання, так треба. Працюємо далі, є над чим", — сказала Магучіх.

Нагадаємо, Ярославі не підкорилася позначка 2,02 та 2,04, однак через меншу кількість спроб на 2,00 вона стала золотою медалісткою. Бронзу здобула інша українка Ірина Геращенко.

Для Магучіх це друга нагорода Олімпіади, у Токіо-2020 вона стала третьою, стрибнувши 2,00 м з другої спроби. Напередодні Олімпійських Ігор Ярослава стрибнула 2,10 м та побила світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років. Також українка є чинною чемпіонкою світу.

За всіма головними подіями 9 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.