Сербія, попри перемогу над Канадою, не змогла вийти у плейоф Олімпіади-2024 з волейболу

Сьогодні, 3 серпня, відбулися 2 останні матчі 3 туру групового етапу волейбольного турніру на Олімпійських іграх 2024.

У групі A Сербія у напруженому матчі перемогла Канаду. Поєдинок завершився з рахунком 3:2. А у групі B Італія впевнено здолала Польщу та набрала максимум очок у груповому етапі.

Олімпійські ігри-2024, Франція

Волейбол, чоловіки

3 тур, 3 серпня

Група A

Канада — Сербія 2:3 (25:16, 25:22, 24:26, 19:25, 16:18)

Група B

Польща — Італія 1:3 (15:25, 18:25, 26:24, 20:25)

За підсумками групового етапу у плейоф пройшли Словенія, Франція, Італія, Польща, Бразилія, США, Німеччина та Японія.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.