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Бразилія перемогла Японію, Китай здолав Францію у 2 турі Олімпіади-2024 з жіночого волейболу

Микола Дендак — 1 серпня, 23:30
Бразилія перемогла Японію, Китай здолав Францію у 2 турі Олімпіади-2024 з жіночого волейболу

У четвер, 1 серпня, відбулися 4 матчі другого туру жіночого волейбольного турніру на Олімпійських іграх-2024.

У групі A збірна Китаю розгромно перемогла Францію, у групі B Бразилія впевнено здолала Японію, а у групі C Італія та Туреччина виявилися сильнішими за Нідерланди та Домініканську Республіку відповідно.

Олімпійські ігри-2024, волейбол
Груповий етап, жінки
2 тур, 1 серпня

Група C

Туреччина — Домініканська Республіка 3:1 (21:25, 25:18, 25:22, 25:15)

Італія — Нідерланди 3:0 (29:27, 25:18, 25:19)

Група B

Бразилія — Японія 3:0 (25:20, 25:17, 25:18)

Група A

Франція — Китай 0:3 (18:25, 16:25, 19:25)

У груповому етапі команди зіграють по три матчі. У наступний етап пройдуть два перші місця кожного квартету та дві найкращі команди з 3 місць.

Після перших двох турів Італія, Туреччина, Бразилія, Польща та Китай вже забезпечили собі вихід у плейоф турніру.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.

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