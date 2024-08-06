Визначилися фіналісти футбольного турніру на Олімпіаді серед чоловіків

Завершилися півфінальні матчі футбольного турніру серед чоловіків на Олімпійських іграх-2024.

Збірна Іспанії здобула вольову перемогу над Марокко, а Франція в додатковий час здолала Єгипет.

8 серпня Марокко та Єгипет зустрінуться в матчі за бронзу Олімпіади, а поєдинок за золото запланований на 9 серпня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Бейтинговий оператор Favbet вважає французьку збірну фаворитом у поєдинку з Іспанією:

Франція стане олімпійським чемпіоном — 1,66;

Іспанія стане олімпійським чемпіоном — 2,20.

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Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитись у плейоф, посівши 3 сходинку в групі B. Її випередили Марокко та Аргентина. На рахунку підопічних Руслана Ротаня перемога над марокканцями, та поразки від аргентинців та Іраку.

За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.