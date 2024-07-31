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Костюк — Векич: відеотрансляція чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024

Ігор Чернявський — 31 липня, 21:17
Костюк — Векич: відеотрансляція чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024

Сьогодні, 31 липня, перша ракетка України Марта Костюк проведе чвертьфінальний матч Олімпійських ігор-2024 проти хорватки Донни Векич.

Старт поєдинку — не раніше 21:30 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проводить текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, Марта Костюк — остання надія України в одиночному розряді тенісу. Даяна Ястремського вилетіла після другого кола, Еліна Світоліна — після третього, а Ангеліна Калініна знялася зі змагань через хворобу.

Марта Костюк Олімпійські ігри-2024 Україна на Олімпіаді-2024

Марта Костюк

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