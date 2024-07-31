Костюк — Векич: відеотрансляція чвертьфіналу Олімпійських ігор-2024

Сьогодні, 31 липня, перша ракетка України Марта Костюк проведе чвертьфінальний матч Олімпійських ігор-2024 проти хорватки Донни Векич.

Старт поєдинку — не раніше 21:30 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проводить текстовий онлайн зустрічі.

Нагадаємо, Марта Костюк — остання надія України в одиночному розряді тенісу. Даяна Ястремського вилетіла після другого кола, Еліна Світоліна — після третього, а Ангеліна Калініна знялася зі змагань через хворобу.