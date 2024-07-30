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Верняєв: Є над чим працювати, готуємось на індивідуальні фінали

Станіслав Лисак — 30 липня, 10:16
Верняєв: Є над чим працювати, готуємось на індивідуальні фінали

Дворазовий олімпійський призер Олег Верняєв заявив, що збірній України зі спортивної гімнастики є над чим працювати.

Про це гімнаст написав у Instagram після завершення командного багатоборства на Олімпійських іграх-2024.

"На жаль, п'яте командне місце. Є ще над чим працювати. Дякую всім хлопцям, пишаюсь нашою командою! І дякую всім вам за підтримку! Готуємось на індивідуальні фінали, які вже за декілька днів", — написав Верняєв.

Нагадаємо, що українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце з результатом 254,761 бала.

Золото здобули японці (259,594), представники Китаю вибороли срібло (259,062), а бронзові нагороди дістались гімнастам із США (257,793).

"Синьо-жовта" збірна показала найкращий результат серед всіх команд в опорному стрибку — 44,466.

Останній раз Україна брала медалі Олімпіади у командному багатоборстві у 2000 році — тоді гімнастам підкорилось срібло.

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