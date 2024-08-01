Трохи смішно, що дві Олімпіади я 11-й: Бухов прокоментував свій виступ у Парижі-2024

Український плавець Владислав Бухов вважає кумедним збігом те, що він вже на других Олімпійських іграх фінішує у півфіналі на 11 сходинці на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Його слова передає Суспільне Спорт.

" Це спорт, він такий. Все трапляється, можеш вигравати, можеш програвати. Зараз я програв, і треба виконувати роботу над помилками. Намагатимусь, щоб такого не траплялося. Трохи смішно, що дві Олімпіади я 11-й.

Чи думав, що 21.76 секунди не вистачить для фіналу? Ти ніколи не знаєш, як він закриється. Для мене це поганий результат, бо у мене особистий рекорд 21.38 секунди, і мені треба пливти до нього, а я не пливу. Треба виконувати роботу над помилками ", — сказав Бухов.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 Владислав із хворобою подолав кваліфікацію, проте у півфіналі доплив до фінішу 11-м, та не зміг кваліфікуватися у фінал, де виступлять 8 найкращих спортсменів.

Те саме сталося і в Токіо у 2021 році. Зазначимо, що Бухов є чинним чемпіоном світу на цій дистанції.

Чемпіон проводить текстову трансляцію шостого дня Олімпійських ігор 2024.