Усик прибув до Франції, щоб підтримати українських олімпійців

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі (22-0, 14 КО) Олександр Усик прибув до Франції на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це повідомив український тренер Юрій Цибенко.

Україну на Олімпіаді з боксу представлять троє спортсменів: Олександр Хижняк (до 80 кг), Айдер Абдураімов (до 57 кг) та Дмитро Ловчинський (понад 92 кг).

Нагадаємо, Олександр став переможцем Олімпійських ігор-2012 у Лондоні у ваговій категорії до 91 кілограму.

Напередодні Чемпіону стало відомо, що Усик зустрівся з олімпійською збірною України з боксу, роздав хлопцям конверти з грошовими преміями та пообіцяв сплатити з власної кишені дуже солідні призові за медалі в Парижі.