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Ус кваліфікувалася у півфінал Олімпійських Ігор-2024

Микола Дендак — 27 липня, 20:32
Ус кваліфікувалася у півфінал Олімпійських Ігор-2024

Українка Вікторія Ус кваліфікувалася у півфінал з веслувального слалому на байдарці-одиночці серед жінок на Олімпійських іграх-2024.

У сьогоднішніх попередніх запливах вона посіла 16 місце з часом 100.42. Найкращий результат показала француженка Каміль Пріжан (94.67). Півфінальний етап відбудеться завтра, 28 липня, о 16:30 за київським часом. У цей же день будуть розіграні медалі.

Нагадаємо, раніше українська команда у складі Євгенії Довгодько, Катерини Дудченко, Дарини Верхогляд та Анастасії Коженкової фінішували другими в першому кваліфікаційному заїзді у жіночій четвірці парній та вийшли у фінал змагання, який відбудеться в середу, 31 липня.

Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію першого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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