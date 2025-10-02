Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Вікторія Ус не змогла поборотись за медалі чемпіонату світу з веслування слаломом

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 09:42
Вікторія Ус не змогла поборотись за медалі чемпіонату світу з веслування слаломом
Вікторія Ус
НОК України

Вікторія Уси не змогла завершити фінал чемпіонату світу з веслування слаломом серед призерів.

На змаганні у Сіднеї українка посіла 12 місце із результатом 118.83, відставши від переможниці на 10.34 секунди.

Заплив виграла полька Клаудія Зволінська, друге місце посіла росіянка Алсу Міназова, а бронзову медаль здобула представниця Бразилії Ана Сатіла.

Зазначимо також, що чоловічий фінал виграв француз Ніколас Гестін, але українці не брали участь у запливі – вони не подолали попередні етапи.

Нагадаємо, у квітні Вікторія Ус здобула дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях ICF з веслувального слалому у польському Кракові.

Наприкінці серпня українка стала срібною призеркою Кубку світу з веслування слаломом.

Веслування Слалом Вікторія Ус

Вікторія Ус

Ус: Довго чекала на гарний виступ
Українка Ус виграла срібло на етапі Кубку світу з веслувального слалому
🥉🥉Вікторія Ус здобула дві медалі на міжнародних змаганнях у Кракові
Ус здобула дві медалі на турнірі у Франції
Ус здобула бронзову медаль на етапі Кубку світу з веслувального слалому

Останні новини