Вікторія Ус не змогла поборотись за медалі чемпіонату світу з веслування слаломом

Вікторія Уси не змогла завершити фінал чемпіонату світу з веслування слаломом серед призерів.

На змаганні у Сіднеї українка посіла 12 місце із результатом 118.83, відставши від переможниці на 10.34 секунди.

Заплив виграла полька Клаудія Зволінська, друге місце посіла росіянка Алсу Міназова, а бронзову медаль здобула представниця Бразилії Ана Сатіла.

Зазначимо також, що чоловічий фінал виграв француз Ніколас Гестін, але українці не брали участь у запливі – вони не подолали попередні етапи.

Нагадаємо, у квітні Вікторія Ус здобула дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях ICF з веслувального слалому у польському Кракові.

Наприкінці серпня українка стала срібною призеркою Кубку світу з веслування слаломом.