Вікторія Ус не змогла поборотись за медалі чемпіонату світу з веслування слаломом
Вікторія Ус
НОК України
Вікторія Уси не змогла завершити фінал чемпіонату світу з веслування слаломом серед призерів.
На змаганні у Сіднеї українка посіла 12 місце із результатом 118.83, відставши від переможниці на 10.34 секунди.
Заплив виграла полька Клаудія Зволінська, друге місце посіла росіянка Алсу Міназова, а бронзову медаль здобула представниця Бразилії Ана Сатіла.
Зазначимо також, що чоловічий фінал виграв француз Ніколас Гестін, але українці не брали участь у запливі – вони не подолали попередні етапи.
Нагадаємо, у квітні Вікторія Ус здобула дві бронзові нагороди на міжнародних рейтингових змаганнях ICF з веслувального слалому у польському Кракові.
Наприкінці серпня українка стала срібною призеркою Кубку світу з веслування слаломом.